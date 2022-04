Catherine HEYER

Germanophone assumée, adepte de voyages et surtout personne de terrain ayant créer et porter à bout de bras un portefeuille clients pendant plus de 23 ans, j'attend avec impatience l'entreprise qui aura l'audace ou plutôt la perspicacité de me confier le développement d'un portefeuille client et pourquoi pas une entreprise allemande souhaitant se développer en Lorraine ou le contraire.



Mes compétences :

FIDELISATION D'UN PORTEFEUILLE CLIENT

MISE EN PLACE D'ACTIONS COMMERCIALES

Négociation commerciale

ELABORATION DE PROJETS MOBILIERS EN LIEN AVEC LE B

GESTION DES APPELS D'OFFRES PUBLICS

Analyse statistique

PROSPECTION TERRAIN

PARFAITE CONNAISSANCE DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL LO

23 ANS D'EXPERIENCE TERRAIN

BILINGUE ALLEMAND

HOME-OFFICE

CULTURE DU RESULTAT