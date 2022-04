Catherine HERDT

De 2011 à juin 2013, j'ai mené de front deux fonctions, celle de cadre de santé et celle de coordinatrice et responsable pédagogique de la plateforme ETP Alsace. Durant cette période j'ai également repris des études au Conservatoire des arts et métiers pour présenter un magister de Gestion des Etablissements médicaux et médico-sociaux (clos en 2013).



En juin 2013, j'ai pris mes fonctions à 100% pour pouvoir développer l'offre de formation, les aides méthodologiques de mise en place de programmes ou d'actions éducatives à destination des personnes atteintes de pathologies chroniques. Les formations que nous proposons sont élaborées par des groupes de professionnels afin de répondre au besoin de terrain et aux enjeux en lien avec la prévention et l'autonomisation des patients. De plus nous avons également mission de rendre lisible l'offre éducative sur la région c'est pour cela que nous avons revu entièrement le site de la structure.







Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation continue

Relation soignant soigné

Gestion de conflits

Animation d'équipe

Animation de groupes

Animation de formations

Accompagnement au changement

Organisation d'un évènement régional