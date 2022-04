A partir d'un parcours universitaire en sociologie ( Lille I et Paris X Nanterre) je me suis spécialisé rapidement sur le champ social à partir d'une triple expérience de formation, d'intervention et d'étude et de recherche. Ceci m'a permis de rencontrer la plupart des formations sanitaires et sociales qu'elles soient organisées hors de l'université ou à l'université . Dans ce cadre j'ai pu constituer une filière complète post bac de diplômes en intervention sanitaire et sociale.



Cette expérience a rendu possible des contributions écrites tant dans le champ professionnel que dans le champ universitaire.



Pour en savoir plus consultez mon site :



http://marc-fourdrignier.fr/



Mes compétences :

Politiques sociales

Sociologie

Développement local

Recherche