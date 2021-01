Aude KERIVEL est Docteure en sociologie (CERSES-CNRS-Paris Descartes), est chercheure à l'université du Luxembourg.

auteure d'une thèse intitulée Jeunesses et respect dans une société fragmentée sous la direction de Jan Spurk et titulaire d'un master pro Stratégie dans la sphère publique et politique (Paris XVIII)

Après avoir travaillé pour des organismes tels que l'Observatoire Nationale de l'Action Sociale Décentralisé (ODAS) (Enfance en danger, politique de la ville) et l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Nationale (INJEP) (Jeunesses, Animation) et enseigné à l'université d'Evry et de Nanterre et dans plusieurs écoles de travail sociale, cabinet de conseil et plateforme emploi insertion (Niveau 5 à 1), elle est recrutée au LERFAS. Chargée de recherche depuis 2010, elle travaille sur des thématiques telles que les trajectoires, la violence, le harcèlement, les placements, la mobilité et sur les politiques, organisations et acteurs du champ de l'Action Sociale. Elle a été en charge d'une étude sur l'insertion professionnelle et sociale des femmes des quartiers prioritaires de l'agglomération orléanaise. Elle a mené deux évaluations de politiques publique (pour le Fond d'Expérimentation Jeunesse du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative), en travaillant sur les ruptures de parcours des jeunes sortant de l'ASE et de la PJJ et l'insertion des jeunes en situation de précarité. Elle a réalisé l'évaluation interne d'une MECS et forme des professionnels aux méthodes de l'évaluation. Elle travaille actuellement sur un projet de recherche sur le devenir des enfants placés pour la Fondation Mouvement des Villages d'Enfants, et sur un projet de recherche-action sur les situations de violence en ITEP (pour 4 ITEP du Loir-et-Cher). Elle conduit aussi l'évaluation d'une expérimentation visant à lutter contre le harcèlement à l'école, portée par l'académie du Mans (dans le cadre d'un appel à projet du FEJ).

Son intérêt pour le champ de l'action sociale a commencé avec des expériences préalables dans l'animation en tant qu'animatrice et directrice en maison de quartier, centre sportif et centre de vacances pendant plus de dix ans, dans différentes associations et municipalités.