Sandrine PACE

Je suis diplômée du Master II Professionnel Aménagement et Urbanisme à l'Université Paris Ouest, au sein du parcours politiques publiques, projet urbain et montage d'opérations.



Grâce à mon expérience, je comprends le subtil jeu des acteurs publics et privés qui participent au développement des territoires.



Je mets à profil ma capacité d'adaptation aux différentes situations, mais aussi mon approche sensible et technique, mon analyse spatiale et contextuelle de la ville.



Mes compétences :

Cartographie

Géographie

Urbanisme