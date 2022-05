Sandrine PAGANELLI

Directrice du département média Extrême Sensio (ESM : Extrême SENSIO Média) - Agence Interactive indépendante de l’année 2010Array (Clichy)



Département spécialisé dans des problématiques à la performance avec une culture ROI très forte



ESM : Chiffres clefs : 1M€ de marge brute, 11M d’€ de volume d’achat d’espace, 50 à 100% de croissance par an



• Direction conseil média des comptes clients 100% digital ou 360° (avec l’Agence Extrême)

- Groupe Mars: My M&M’s (France, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie, UK), Pedigree, Whiskas

- Groupe Danone: My Evian, My Badoit, Danone CHD, Evian Termes

- Groupe Castel: Castel, Baron de Lestac, Toutlevin

- Autres budgets pilotés: Illy Café, Club Med Gym, Ticket Restaurant, Infogreffe, Mutuelle Bleue, La poste, etc.

- Récompenses:

- Médaille d’or des trophées e-commerce dans la catégorie « Stratégie de conquête » pour My M&M's pour l’ensemble de la stratégie média orchestrée en Europe (Mars chocolat France) - 2009

- Médaille d’or des trophées e-business dans la catégorie « Stratégie multi canal» pour My M&M's sur l’ensemble du plan d’action mené en Europe (Mars chocolat France) - 2009



Mes compétences :

Internet

Marketing

e-marketing

Communication

acquisition de trafic

epub

e-business

SEO

e-crm

e-commerce

Réseaux sociaux

ROI

plan média

emailing

Web

Marketing online