Sandrine PAGE

Ayant consulté votre site web, j'ai pris connaissance que votre entreprise recrute un conseiller. Etant diplômé d'un BTS et de diverses expériences professionnelles, je souhaite mettre mon savoir faire et mon talent à votre service, ce qui me permettra de mettre en application mes compétences professionnelles. Le milieu dans lequel vous évoluez étant un secteur porteur et en forte croissance, je saurai me montrer à la hauteur de vos espérances grâce à, ma rigueur, mon sens de l'écoute , mon dynamisme, ma sympathie, mon aisance dans le contact humain, avide de rendre service, ayant de bonnes capacités pour le travail en équipe. Effectuer cet emploi dans votre équipe serait une excellente opportunité pour moi. Car suite a un accident datant de Février 2014, me donnant le droit à une MDPH, ne pouvant plus porter de charge lourde, et ne pouvant plus faire des mouvements répétés ou forcés en abduction du bras gauche, je suis contrainte à une reconversion professionnelle. De plus l'obtention de ce poste serrait un emploi adapté à mon handicap.





Mes compétences :

Aisance relationelle

Rigueur

avide de rendre service