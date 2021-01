Gaetan GUILLEMOT

Management d’équipes commerciales internationales, stratégie commerciale, négociation, acquisition & gestion grands comptes, direction des opérations de distribution, direction et animation de réseaux de distribution (directe, indirecte, sélective).



Produits industriels & services (automobile, services, équipementiers, défense), distribution produits premium et grande consommation.



Marchés concurrentiels, ventes complexes, management multi-site et organisation matricielle, orientation service client et résultats, lobbying, anglais courant.



Mes compétences :

Environnement Windows

SAP

Négociations commerciales

Management commercial

Marketing

Business développement

R&D

Automobile

Haute performance

Logistique

Innovation

Distribution

Direction commerciale

Direction générale