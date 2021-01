Claude CHARLES

Après avoir passé plus de 10 ans dans l'informatique et les télécoms,j'ai développé une activité de recrutement dans le domaine High Tech et les commerciaux tous secteurs d'activité que j'exerce depuis plus de 28 ans.

Nous avons recruté pour les sociétés les plus prestigieuses et aussi beaucoup de Start Up ce qui est toujours un défi.

En tant que consultant et chasseur de têtes,j'ai effectué des milliers d'entretiens et ai toujours essayé de trouver une bonne adéquation entre la demande des clients et la recherche des candidats.

En effet c'est bien de recruter un nouveau collaborateur mais l'important aussi c'est qu'il reste et arrive à prendre ses marques.

Parmi tous ces profils recrutés,il y a beaucoup de commerciaux ce qui constitue pour moi les missions les plus difficiles .

Afin de nous diversifier,nous avons étendu le recrutement à tous les secteurs pour les fonctions commerciales et maintenant la distribution.

.site www.recrutementdecommerciaux.fr pour les commerciaux tous secteurs

site www.7irc.fr pour l'informatique et les télécoms tous profils

site www.emploidistribution.fr



Mes compétences :

Recrutement informatique

Recrutement de commerciaux

Recrutement par approche directe

Recrutement IT

Ingénieur commercial

Recrutement ingénieur en développement

Recrutement directeur de magasin

recrutement de manager