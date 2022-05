Sandrine PAIXAO

Je suis employée depuis 2002 au centre hospitalier de Cahors. J'ai eu mon concours d'Adjoint des Cadres Hospitalier en mai 2013 .

j'ai également travaillé au sein de la CPAM du lot ainsi que pour la MSA. Je parle l'espagnol, le portugais et l'anglais et j'ai fait 1 an d'allemand. J'ai obtenu un bac G3 puis j'ai fait une première année de bts commerce international.

Je n'ai pas continué pour des raisons perso. J'aime beaucoup la lecture, le cinéma.