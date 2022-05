Sandrine PALISSE

En 1988, j'ai quitté ma province natale pour aller travailler à Paris, pour un CDD de 5 mois.

J'y suis finalement restée 23 ans et j'ai pu évoluer au sein de la même entreprise.



En 2011, mon époux a été muté sur Nantes et j'ai donc quitté le poste que j'occupais depuis 20 ans.



Aujourd'hui, j'espère trouver un poste similaire à celui occupé sur Paris, dans la région Nord-Ouest de Nantes.







Mes compétences :

Gestion Administrative du Personnel et des Co

Pack office et recherche internet

Suivi des factures et enregistrements

Organisation de salons

Suivi des frais mensuels du personnel

Gestion du parc automobile du service

Gestion des déplacements professionnels

Gestion des séminaires