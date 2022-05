Sandrine PANIEL

Être l'huile dans les rouages ;

amener un auteur à se dépasser ;

donner accès à un texte étranger ;

guider l'équipe en bonne intelligence ;

créer des livres, papier ou numériques, malins et beaux ;

parfois transformer le plomb en or ;

tel est mon credo éditorial.



Mes compétences :

Ouvrages de référence

Projets multisupports

Réécriture et rédaction

Livres pratiques

Traduction

PAO Indesign et photoshop

Conduite de projet

Histoire de l'art

Culture

CMS (Joomla, Drupal, Spip...)