Noé PÉREZ-NÚÑEZ

Après deux ans en tant que lecteur d'espagnol à la Faculté de lettres de Brest (U.B.O), je me suis tourné vers le métier de l'édition. Suite à un Master 2 « Métiers du livre » à Brest, j'ai travaillé chez Timée éditions / Ediciones Timeo en tant qu'assistant de l'éditrice pour l'Espagne. J'ai travaillé ensuite pendant trois ans en tant qu'éditeur de méthodes de langue espagnole aux éditions Nathan. Actuellement je travaille en tant qu'éditeur FLE aux éditions Didier.



Mon expérience dans le métier de l'édition m'a donné une solide connaissance de toute la chaîne du livre.



J'ai les compétences requises pour :



– définir le contenu d'un projet éditorial,

– faire une relecture critique, éditorial et pédagogique, des manuscrits,

– assurer le suivi d'un ouvrage du manuscrit jusqu'au BAT,

– assurer les relations avec les auteurs,

– réaliser des traductions français-espagnol / espagnol-français,

– travailler sur les textes en tant que correcteur typographique (en français et en espagnol) et de style (en espagnol),

– gérer et négocier les droits d'auteur auprès des agents littéraires ou des ayants droits,

– faire des recherches iconographiques dans des agences photo, ainsi que des documents authentiques (image ou texte),

– créer des plaquettes promotionnelles et faire de la mise en page simple sous InDesign.



Par ailleurs, j’ai fait partie d’une initiative éditoriale orientée à un public autiste qui m’a permit de me

familiariser avec les spécificités et le réseau du livre adapté.







Mes compétences :

Traduction

Littérature

Édition

Suivi de projet