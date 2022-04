Dejan DORDEVIC

Fiable et polyvalent, adoptant une attitude positive et s'engageant à promouvoir la fiabilité et la qualité dans le cadre de chaque projet. Capable de classer les charges de travail par priorité et de respecter des délais serrés. S'attelle régulièrement à des projets spéciaux afin de venir en aide aux membres de l'équipe. Sachant s'adapter rapidement à toute situation et capable de garantir efficacement tous types de poste sous sa responsabilité



Mes compétences :

Leadership d'équipes

Fiabilité, implication et motivation

Gestion et organisation des charges de travail

Vigilance affirmée des délais et des priorités

Excellente gestion du temps

Capacité naturelle à l'encadrement

Applique les procédures de contrôle de qualité

Polyvalent et expérimenté

Expertise sur les logiciels ADOBE

Amélioration et mise en œuvre des process

Négociateur averti et ouvert (fournisseurs, client

Maîtrise du domaine numérique

Gestion de projet