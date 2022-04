Brizard SÉBASTIEN

Monsieur,

Au court de ces 20 années de prestation j’ai été en relation avec divers client tel que Peugeot, Kuhn, ou John Deere qui m’ont permis de m’exprimer sur différents postes en lien avec le service client.



Tout au long de cette période, j’ai intégré différents postes en relation avec le service client tel que techniciens PV&V.



L’ensemble de mes connaissances sur les produits agricoles, mon bon relationnel, ma rigueur et mon dynamisme me qualifieraient parfaitement pour apporter mes connaissances au sein d’entreprise d’agroéquipement ou de concessionnaire en lien avec la satisfaction client.



Animé par une volonté d’un élargissement professionnel, et de valoriser mes connaissances je reste à votre disposition pour étudier toutes offres de votre part.



Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.



Sébastien BRIZARD



Mes compétences :

Communication

Dymanique

Organisation du travail

Attentif et ouvert

Méthodologies

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Relation client

Volontaire et énergique

Bon relationnel

Motivée