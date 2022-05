Laetitia STELLA

COMPETENCES



JOURNALISTIQUES

- Recherche et mise en forme de l’information

- Interviews

- Reportages photos et vidéos



COMMUNITY MANAGEMENT (certification de "Journaliste community manager" du CFPJ)

- Animation du Réseau LEA (communauté de professionnels du monde éducatif primaire)

- Facebook

- Twitter



EDITORIALES WEB

- Architecture et hiérarchisation de l’information

- Production et gestion de contenus

- Gestion d’auteurs et de pigistes



GESTION DE PROJETS

- Refonte de sites Internet

- Rédaction cahier des charges

- Organisation de réunion avec les différents intervenants

- Force de proposition édito et graphique

- Rédaction de comptes-rendus et zoning



AUTRES

- HTML, Photoshop, montage vidéo



Mes compétences :

Journalisme

Community management

Conseil éditorial

Social media