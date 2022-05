Sandrine PAPON

Le Studio Benjamin Poulanges est une agence de création en événements et édition. Il a pour vocation de créer des émotions autour d’un produit ou d’une marque pour des acteurs en veille d’innovation permanente.

Benjamin Poulanges, directeur artistique formé dans les milieux de la mode et du design travaille avec une équipe aux compétences diverses. Sa méthodologie fondée sur une approche prospective, permet de mettre en forme des projets créatifs, innovants et contemporains.

Le pôle Design D'espace conçoit, aménage et anime des environnements uniques afin de raconter des histoires et de tisser des relations entre une marque et ses cibles.

Le pôle Edition assure la direction artistique de tous vos supports de communication print et digital.



Architecture d’intérieur

Design de mobilier

Scénographie/événementiel

Edition/image



Mes compétences :

Art

Consulting

Cosmétique

Direction artistique

Édition

Evénementiel

Mode

scénographie