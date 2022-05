Sabrina PAPON

Direction de Clientèle Agence - Advertising Account Director

Marques Premium et Luxe



- Accompagnement commerciale et stratégique des Marques sur projets 360

- Coordination des équipes créatives et de production

- Supervision production des contenus (films pub, print, brand content)

- New biz Agence



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Chef de Projets

Chef de publicité

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Planning

Planning stratégique

Production

Publicité

Stratégie

Suivi commercial

Gestion de projet