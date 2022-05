Laëtitia VITALIS

Conseil en développement de stratégies de communication on et off. Expérience dans l’accompagnement de marques globales - Travail publicitaire basé sur l’impact, la créativité et l’efficacité des campagnes - Management d’équipes. Expertise Grande Distribution. Community Management.





- Définition et mise en œuvre des stratégies publicitaires 360° des marques (média, hors média, digitale)

- Coordination multi-métiers PLV/ILV, CRM, Event, Web social, RP.

- Développement et coordination de campagne à l’international.

- Management vertical (jusqu’à 5 personnes) et transverse.

- Gestion et suivi des budgets de communication.





Mes compétences :

Grande Distribution

Stratégie de communication

Management d'équipe

Édition

Management de projet

ROI

Communication 360°

Digital strategy

Communication

Grande consommation