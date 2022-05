Marilyn BARACHY

> Plus de 10 ans d'expérience dans la Gestion des Ressources Humaines

> Experte paie et administration du personnel

> Gestion de la paie dans un contexte multi-sites

> Mise en place de différents SIRH dans des contextes variés

> Maîtrise de la gestion de projet

> Management d'équipes fonctionnelles et techniques

> Capacités d'adaptation et d'organisation, rigueur, excellent relationnel



Mes compétences :

ADP

AMOA

AMOA SIRH

Autonomie

Capacité d'adaptation

Chef de projet

Excellent relationnel

Gestion de projet

gxp

Management

Paie

Peoplesoft

Relationnel

Ressources humaines

Rigueur

SIRH