Sandrine PARAIRE

Plus de 10 ans d'expérience le domaine de la communication dont 7 en tant que coordinatrice trafic et productrice vidéo.



Également 3 ans d'activités dans l'évènementiel sur différents postes: Régie générale, co-organisatrice d'évènement, co-directrice artistique et performeuse.



Actuellement: Chargée des publics au Centre d'art contemporain La Traverse, Alfortville, depuis 1 an.



Je propose un savoir faire transversal, grâce à des expériences très complémentaires: édition, vidéo, web, événementiel et depuis un an j'applique mes compétences au domaine de la culture, ce qui m'intéresse particulièrement !



Mes compétences :

Publicité

Luxe

Coordination

Organisation

Communication

Création

Production

Marketing

art contemporain

médiation culturelle