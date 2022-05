Sandrine PARAN CLUZEL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2008-2019 Triangle Club Voyages (Rodez) - Responsable Administrative Réseau : relation téléphonique avec les commerciaux et les fournisseurs, responsable du Service Après-Vente et en charge de réactualiser les conditions particulières de vente, les documents d'assurance



2008 Voyages RUBAN BLEU (Rodez) service Commercial : élaboration de devis groupes, accueil des clients.



2005-2007 VERDIE Voyages (Rodez) service Production: relation avec les commerciaux, les fournisseurs et les clients, suivi analytique des dossiers, création et gestion des voyages (conception brochure jusqu'à la clôture

du dossier), missions de repérage (Maroc, Irlande, Ecosse, Madère).



2002-2004 Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (Lioujas) - Marché de l'Agriculture : vérification de la conformité réglementaire de prêts bonifiés, relation téléphonique avec les clients, saisie analytique des dossiers et secrétariat commercial.



2001 Alliance Porc Sud (Arsac) - service comptabilité : mise en place informatique du calcul des marges filière porcine lors du stage de fin d'études de D.U.T., accueil clients et fournisseurs, standard, facturation.



MA FORMATION ET MES DIPLOMES

2001 - 2002 Diplôme Universitaire : certificat de perfectionnement en comptabilité, droit et finance d'Entreprise (Institut Universitaire de Technologie, RODEZ). Année préparatoire au D.E.C.F.



1998 - 2001 D.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion - Finance (I.U.T.de RODEZ)