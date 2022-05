Sandrine PARDON

Mes expériences professionnelles de plusieurs années, dans différents domaines commerciaux: en boutique de décoration en tant que responsable (achats et ventes) mais également pour des agences de Trade Marketing (Commercial, Merchandiser,Promoteur des ventes) et en bureau de style (commercial et création) m'auront permis d'avoir un grand sens de l'adaptation, de la réactivité , de l'organisation et du relationnel sur le terrain.