Sandrine PASCAL-SUISSE

. Poste actuel: Chef de projet Senior, service objectivation de produits cosmétiques, à l'Institut d'Expertise Clinique: mise en place des études, validation des protocoles d'expérimentation, financier et cahiers d’observation propices aux exigences des clients, suivi et analyse des résultats.

Coordinatrice des études menées en filiale (Chine, Japon, Singapour, Corée, Afrique du Sud) et mise en place technique d'étude spécifique dans ces pays.



. Formation à l'ISIPCA (Versailles) - alternance au sein des laboratoires de formulation Yves-Rocher.

. Postes antérieurs

Formulatrice au sein des laboratoires Phytomer (élaboration d'une gamme complète de produits cosmétiques, commercialisée à ce jour)

. Formulatrice chez Johnson & Johnson Consumer France, support technique vis à vis des autres filiales du groupe, contact avec des partenaires industriels, membre du panel sensoriel interne



Aujourd'hui j'aimerai avoir l'occasion de développer mes compétences de chef de projet chez le fabriquant de produits/actifs cosmétiques ou alors dans un autre domaine, encore à définir.



Mes compétences :

Coordination de projet

Cosmétique

Essais cliniques

Gestion de projet

Formulation

Management