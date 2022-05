Sandrine WEBER-EYMERY

Après 25 années passées à travailler dans l'industrie du sport outdoor, j'ai décidé de me réorienter pour rejoindre un secteur qui m'a toujours aussi passionné, les relations humaines, pour ainsi participer au mieux-être des personnes.

Je suis aujourd'hui praticienne en Psychologie Systémique et Intégrative (PSI), thérapeute à l'aide d'élixirs floraux du Bush Australien et propose aussi du modelage bien-être relaxant.



3 pratiques complémentaires, visant toutes à aider la personne dans son ensemble.



Le choix de rejoindre l'école P.S.I. (fondée par Jean-Luc Pignol ) s'est fait sur cette approche systémicienne qui tient compte de l'environnement de l'individu (système familial, organisationnel) et sur l'approche intégrative qui permet de travailler selon différentes pratiques issue de divers courants d'écoles de psychothérapie tels l'Analyse Transactionnelle, la Psychanalyse, la Gestalt, la Systémie, ...

De plus, la possibilité d'exercer au sein de structures appelées APP (Ateliers de Psychologie et de Psychothérapie) m'a séduite, ayant toujours aimé travailler en équipe. C'est dans ce cadre, que je suis amenée à travailler en co-animation lors de thérapies familiales, couples ou groupes, membre d'un réseau APP.



Utiliser un élixir floral est une approche énergétique pour rééquilibrer et harmoniser les émotions.

Ian White, naturopathe et herboriste australien, fabrique les élixirs floraux à partir de fleurs issues du Bush Australien et dont les aborigènes utilisent depuis longtemps les vertus .

69 élixirs existent à ce jour et je peux effectuer des mélanges de plusieurs fleurs selon la visée que la personne choisit de rééquilibrer.



Le modelage Bien-Etre que je pratique est un soin relaxant et pour cela j'utilise une huile végétale associée à des huiles essentielles, choisies selon ce que la personne me dit avoir besoin (évacuer son stress, se détendre, se connecter à ses sensations profondes, retrouver de l'énergie...). Je peux aussi rajouter un élixir afin d'amplifier les bienfaits du modelage.



Attentive depuis de nombreuses années à l'environnement ainsi qu' à la santé mentale et physique de la personne, j'ai aujourd'hui trouvé par cette pratique de quoi réunir ce qui me fait vibrer... et d'exercer un métier passionnant !









