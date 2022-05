Philippe DUBÉ

Consultant expert en stratégie industrielle.

Vous devez améliorer votre compétitivité, vous souhaitez mettre en place une organisation R&D innovante, vous êtes en pré ou post fusion-acquisition, je serai ravi de vous accompagner pour vous aider à atteindre vos objectifs et mettre en place une dynamique de croissance rentable et pérenne.

Après avoir finalisé la vente de l’entreprise dont j’avais la direction générale, mon retour en France m’a donné l’opportunité de créer mon entreprise de Conseil pour transmettre mon expérience, mon savoir et mon savoir-faire.

Fort de mon expérience internationale de plus de 30 ans dans l’industrie des biens de consommation, après avoir redressé des activités et des marques, après avoir géré ou accompagné des fusions et acquisitions, après avoir développé des stratégies de croissance et atteint les objectifs de rentabilité, je peux désormais vous accompagner efficacement grâce à ma société de conseil.



Postes précédents:

Président Reebok-CCM & Consultant Stratégie adidas NA

Vice President Industrie Groupe SEB

General Manager Salomon Winter Sports

Senior Vice President Taylor Made Golf



Mes compétences :

Direction générale

Renforcement de marque

Création produit

Redressement d'entreprise

Management international

Global management

R&D

Operations

Fusion et acquisition

