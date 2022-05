Philippe DUBÉ

Je souhaite actuellement donner un nouveau développement à ma carrière en mettant mes compétences au

service d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une étude notariale.



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

Comptabilité générale

Social

Encadrement

Capacité à animer et à encadrer une équipe

Etablir et contrôler les documents (DUCS et DADS)

Gérance immobilière

Suivi de la trésorerie

Utiliser les logiciels de gestion

Analyser les résulstats financiers et économiques

Suivi des dossiers clients

Rapprochements bancaires

Paramétrer les progiciels de paies

Analyser les tableaux de bord

Abonner les charges

Réaliser et ajuster le budget prévisionnel

Etablir le bilan comptable et ses annexes

Réaliser les paies

Gérer les aspects adminis.et compta.du personnel

Déclarations sociales et fiscales

mettre en place procédures de contrôles internes

Travaux de fin d'exercice

Sage Accounting Software

Sieges

Microsoft Excel

Ciel Compta

Audit