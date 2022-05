Depuis 1988 professeur agrégé et directeur du programme de Diplôme de deuxième cycle en muséologie à l'Université Laval, Philippe Dubé a accumulé au fil des années une vaste expérience dans le domaine de la mise en valeur patrimoniale. Chargé de projet de MÉMOIRES au Musée de la civilisation, il a de plus exercé au préalable les fonctions de conservateur au Service canadien des parcs et au Musée de Charlevoix. Détenteur d'un doctorat en ethnologie historique, il a publié deux ouvrages dont Deux cents ans de villégiature dans Charlevoix, traduit aux McGill-Queen's University Press. Et il est co-auteur de deux autres ouvrages (2003 et 2005), parus aux Presses de l'Université Laval. Son intérêt pour la formation et la profession muséale l'a mené à prendre des responsabilités corporatives au sein de la Société des musées québécois tout en collaborant avec l'Association des musées canadiens et le Conseil international des musées (ICOM), plus particulièrement au Comité sur la formation (ICTOP).

Dans le contexte de ses activités académiques, il a mis sur pied en 1990 un Groupe de Recherche-Action en muséologie à l'Université Laval (GRAMUL) qui se veut être un lieu de convergence pour les étudiant(e)s gradué(e)s en muséologie qui poursuivent leur cheminement de formation au niveau doctoral. Ce groupe a réalisé de nombreuses études (plus d'une quarantaine) reliées au champ de la muséologie et ce, en développant une expertise qui s'est confirmée au fil des années envers les petits et moyens musées (PMM). L'action culturelle, et patrimoniale notamment, dans un contexte régional a retenu beaucoup d'attention de la part des chercheur(e)s associé(e)s au GRAMUL. Cette dimension de la pratique muséale, éloignée des grands centres urbains, a été étudiée non seulement au pays mais à l'étranger comme en Arménie, en Croatie, en France, en Belgique, au Mexique et au Sénégal ces dernières années. Ce groupe demeure un lieu très actif de réflexion qui porte ses actions sur les différentes réalités muséales et du coup est devenu une rampe de lancement professionnel pour de nombreux(es) diplômé(e)s en muséologie. Précisons que les activités de ce groupe rayonnent tout particulièrement au niveau régional dans le cadre plus général de l’action culturelle.

De plus, il a agi comme membre fondateur de Forum-UNESCO : Université et Patrimoine à Valencià, Espagne en 1996 et il a été l’organisateur du IIe Séminaire international de Forum-UNESCO, à Québec, en octobre 1997. Sur une base régulière, il assure un enseignement et une direction d’études dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur des patrimoines, et plus particulièrement celui de la micro-muséologie dont il tente, depuis l’an 2000, d’en définir les paramètres théoriques. En 2003, il a fondé le Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture (LAMIC) pour lequel il a reçu un financement de plus 3M$ de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). Ce laboratoire, réunissant neuf (9) chercheurs seniors, entend développer des travaux en muséologie expérimentale orientés vers les modalités de transmission de la culture en contexte muséal. Il est membre rattaché au Centre de recherche en géomatique afin d’y développer des applications dans le domaine culturel.



