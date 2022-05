Sandrine PAUCHET

Travaillant depuis plusieurs années dans le domaine de l'assistanat commercial et de la gestion technique, je désirerais mettre à profit mon expérience, apporter mon savoir-faire et mes connaissances au sein d’une société en recherche de nouveaux collaborateurs. Je désirerais également évoluer et m’enrichir professionnellement.



Durant mon cursus, j’ai également pu montrer mes capacités de formation et de management.



Je suis une personne très motivée, autonome, sachant m’adapter à différentes situations ainsi qu’aux différents interlocuteurs, je suis également dotée d’un bon relationnel et d’un bon sens commercial.



Actuellement en poste et en recherche d’évolution professionnelle, Je suis à l'écoute de toute proposition.







Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Internet