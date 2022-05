Sandrine PELLACANI

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l'Office Management m'ont permis d’étendre mes connaissances et mes compétences dans de multiples domaines ;



- organisation des réunions de Conseil d'Administration, Conseil de Surveillance,

- compétences RH, (gestion du Comité d'Entreprise, Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail, des Délégués du Personnel),

- mise en place de voyages nationaux, internationaux, des formations,

- communication avec des clients externes pour la gestion des s"minaires d'équipe,

- contrôle du budget, suivi des commandes, de la facturation,

- création de procédures d’archivage, de documentation, de plan de classement,

- suivi d’agendas complexes,

- encadrement de stagiaires.



Mes compétences :

Administratif

Anglais

Anglais commercial

Assistanat

Assistanat de direction

Cadre administratif

Commercial

Manager

Office Manager