Sandrine PELLACANI

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l'assistanat de Direction et de l'Office Management m'ont permis d’étendre mes connaissances et mes compétences dans de multiples domaines comme l’organisation des réunions de Conseil d'Administration, Conseil de Surveillance, Comité d'Entreprise, Comité d'Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail, le suivi d’agenda complexe. J’ai aussi eu l’opportunité de former des stagiaires, organisé des voyages nationaux, internationaux, des formations et participé à de nombreux séminaires d'équipe.

Je suis actuellement en charge du contrôle du budget, du suivi des commandes, de la facturation et de la documentation pour lequel j’ai mis en place des procédures d’archivage.

Avec mon Bachelor GARH, je souhaiterai aujourd’hui m’orienter dans le domaine des RH et mettre à profit mes compétences acquises par le passé.



Mes compétences :

Manager

Office Manager

Restaurants

Paye/Prsi

Microsoft Visio

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

ISO 900X Standard