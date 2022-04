Bienvenue sur mon CV!



Arrivée dans le Sud Ouest en 2007 région choisie pour sa qualité de vie,je souhaite aujourd'hui postuler pour un poste d'Ingénieure Commerciale.

J'ai tout d'abord été VRP pour le groupe Autodistribution et ensuite Directrice de centres de profits pour le groupe Fraikin France.

Intuitive,organisée et tenace,je suis attachée aux valeurs de l'entreprise pour laquelle je m'investis totalement.

De nature dynamique,j'aime relever de nouveaux challenges et dépasser mes objectifs.

C'est pourquoi,je suis disponible pour tout entretien afin d'envisager une nouvelle collaboration.



Isabelle Moreau



Mes compétences :

Ressources humaines

Management opérationnel

Aptitudes commerciales