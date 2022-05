Sandrine PELLE

A Bidart, entre St Jean de Luz et Biarritz, dans un parc à 2 mn des plages et du Golf d'Ilbarritz, la maison Arbolateia belle demeure Néo-Basque vous accueille avec charme et simplicité.

Nous vous proposons 3 chambres, 2 suites ou notre cabane écologique décorées et aménagées avec soin pour vous apporter confort et détente tout au long de votre séjour. Découvrez les plaisirs authentiques du Pays Basque et ses nombreuses activités (seul, en couple ou en famille).

Du surf sur des spots incroyables et du golf entre terre et mer pour les sportifs et les amateurs de nouvelles sensations, débutants ou confirmés.

Des balades au panorama unique en montagne ou au fil de l'eau, des visites de sites touristiques dont la réputation n'est plus à faire, les férus de culture au grand air trouveront leur bonheur. Après l'effort le réconfort, offrez vous un moment de relaxation en thalasso au pied des vagues.

Agrémentez le tout d'une note gourmande et éveillez vos papilles aux saveurs de notre région, le Pays Basque et ses bonnes tables ont de quoi vous surprendre!