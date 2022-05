Sandrine PELLETIER

Une expérience de 14 années en papeterie, maroquinerie, cadeaux et loisirs créatifs, beaux-arts à AIX LES BAINS (73)

D'un tempérament enjoué, souriante, dynamique, autonome, je m'adapte rapidement et assume les responsabilités.

Je peux gérer une équipe, les emplois du temps.

Je maîtrise les domaines administratif et commercial et la gestion bancaire.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Adaptable

Organisée

Rigoureuse

Sens des responsabilités

Ambition

Dynamisme