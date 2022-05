Sandrine PÉNET

Ces 22 années passées dans l’univers de la Licence m’ont permis d’acquérir une solide connaissance des acteurs de ce marché si spécifique. Le fait d’avoir travaillé chez un ayant droit et 2 agents m’a permis de contribuer de manière différente au développement et à la valorisation de nombreuses propriétés. J’ai pu mettre mes compétences au service d’ayants droit internationaux et de nombreux licenciés, et j’ai su faire preuve au quotidien d’une grande rigueur et de bonnes capacités de coordination.

Aujourd’hui, je cherche à me renouveler (nouveaux défis, nouveaux projets) et à donner une plus grande place à la créativité et au travail en groupe.



-----------------------------------------------------------------



CONTROLE, CONSEIL ET SUIVI

* Interface entre licenciés et ayants droit internationaux (20th Century Fox, DreamWorks, Ubisoft, Universal)

* Rôle de consultant auprès des licenciés (conseil d’amélioration des designs)

* Approbation de milliers de produits (près de 3000 en 2014)

* Contrôle et suivi de l’évolution des produits sous licence, de la conception au produit fini



CREATION

* Participation à l’élaboration de chartes graphiques

* Conception de planches produits, de planches de tendance

* Création de supports de communication société (pages de publicité dans la presse spécialisée, PLV pour des salons professionnels, flyers, newsletters)

* Création de banques d’images produits



INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA

* Utilisation de logiciels spécifiques (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver)

* Maitrise de plates-formes informatiques spécifiques (Mediabox, Strata) mises en place par les ayants droit

* Elaboration et mise à jour de site internet

* Création de newsletters, de bandeaux société, et mise en ligne sur des sites spécialisés



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Conseil

Création

Communication

Coordination

Graphisme

Produits dérivés

Merchandising

Licensing

Gestion de projet