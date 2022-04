Hélène BOITEL

Vous recherchez une personne impliquée avec l'envie de s'investir dans de nouveaux projets, n'hésitez pas à me contacter..



Dotée de plusieurs années d'expériences dans le marketing opérationnel - produits et dans la vente (export), je suis à la recherche de nouvelles opportunités afin d'évoluer dans mes différents domaines.



Mes champs de compétences :

* Marketing Opérationnel

* Trade Marketing

* Gestion de projets

* Organisation d'évènements (RP, Salons Internationaux)

* Ventes Export

* Analyse Chiffres (CA/Marge/Prix...)



Mon sens du relationnel et mon adaptabilité me permettent d'être rapidement opérationnelle dans mes missions.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Trade marketing

Marketing international

Commerce international

Marketing opérationnel