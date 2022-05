Sabrina BEZETOUTE

Bonjour,



Je suis actuellement Chef de projets en Développement Commercial au sein de l'équipe Grands Comptes Internationaux de la branche Corporate au sein de d'American Express Carte.



Je souhaite via Viadeo élargir mon réseau professionnel afin de rencontrer des personnes de tous secteurs et partager mes contacts et mon expérience.

Un échange de bons procédés qui pourraient m'ouvrir des portes et me faire évoluer professionnellement. La vie est faite d'opportunités et il faut se donner les moyens de les saisir!



Mes compétences :

Analyse stratégique

Animation commerciale

CRM

Consulting

Business development

Marketing

Gestion de projet

Développement de partenariats

Développement international