Sandrine PEREIRA

Au sein du service financier du Siège de l'Adapt j'évolue dans le secteur associatif et plus précisement dans le secteur médico-social.



Je suis en relation directe avec les différents établissements afin de favoriser la transmission des informations comptables.



Motivée, rigoureuse, polyvalente, j'ai un goût prononcé pour le travail d’équipe. J'affectionne particulièrement la fonction de support auprès des établissements de L'ADAPT.



Mes compétences :

Compabilité

Déclaration Fiscale et Sociale

Gestion et suivi budgétaire

Paie

Suivi budgétaire

Support

Traitement de la paie