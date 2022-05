Sandrine PEREIRA

Bonjour,



Diplômée d'un master professionnel en Langues Étrangères Appliquées (anglais-portugais) spécialisé en Management et Négociation Interculturels, je recherche un poste me permettant de mettre à profit mes connaissances en langues dans un contexte international.



J'ai effectué deux longs séjours à l'étranger : huit mois en tant que fille au-paire en Écosse où j'ai perfectionné mon anglais et acquis un fort sens des responsabilités et de créativité (j'avais la garde de trois enfants de 3, 6 et 10 ans); un semestre d'échange au sein de l'université de São Paulo au Brésil.



J'ai également effectué deux stages : un mois au sein d'un hôtel au Portugal où j'avais pour mission la traduction de support de communication mais aussi la réception des clients; six mois au sein de Robert Bosch France (Vénissieux) où j'ai traduits des documents de support informatique et géré la refonte de la plate-forme de communication entre le service informatiques et les reste des employés du Groupe en France.



Mes compétences :

Anglais

Gestion de projet

Négociation

Portugais

Traduction