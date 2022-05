Sandrine PERIES

Après plus de 7 ans passé en tant que contrôleur de gestion, je passe aujourd'hui à une fonction plus en amont, celle chef de projet décisionnel au MIPIH.



Mes connaissances du contrôle de gestion me permettent de créer les tableaux de bord, les outils d'analyse qui seront utilisés par les hopitaux clients du MIPIH, et d'assister les utilisateurs de l'outil de pilotage.



Mes compétences :

budgets

Comptabilité

Comptabilité analytique

Gestion de projet

Multi sites

Qualité

Tableaux de bord