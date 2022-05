Sandrine PERRIER

Durant mes dix huit années d’expériences j’ai acquis une polyvalence de connaissances qui me permet de m’adapter facilement. Rigoureuse, méthodique et organisée, sont les qualités qui me permettront d’être opérationnelle rapidement à une nouvelle fonction.

Titulaire d’un BTS Assistante de Gestion, je maîtrise les outils bureautiques et les logiciels informatiques indispensables dans les professions administratives.





Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

Ciel Compta