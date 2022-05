Sandrine PERRIN PRIME

Vous êtes sur Caen ou dans le sud du Calvados ? Vous recherchez votre chargée de communication polyvalente et qui saura développer votre présence sur le web ? N’hésitez plus et contactez moi !



Chargée de communication, mes compétences incluent la communication "classique" : événementiel, print et presse mais aussi digitale : contenu, interaction et conversion.



En véritable chef de projet, ma formation et mon expérience en tant que Webmaster m’apportent les clés nécessaires pour faire le lien entre vos équipes techniques et vos clients qu’ils soient en interne ou en externe.



La vie est faite de challenges. Alors cette année j’ai décidé d’en relever un. Après 13 ans passés à prendre soin de l’audition de plus de 1,7 millions de professionnels exposés au bruit dans le monde, je réalise actuellement un Master Management de Projet Digital en E-learning et recherche LE poste qui me permettra de mettre en application 15 ans d’expérience en communication.



Gestion de projets Digitaux | Communication Print et Digitale | Inbound et Outbound Marketing | SEO -

Rédaction Web | Marketing Automation | Community Management



Mes compétences :

Rédaction

Ecriture web

Communication

Management

Gestion de projet web

Inbound marketing

Hubspot

Organisation évènementielle

Outbound marketing

Seo

Gestion de projets