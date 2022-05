Sandrine PERSON

J'ai obtenue mon BTS comptabilité gestion en 2001. Suite à cela j'ai d'abord travaillé pour la Mairie de Dijon en tant qu'agent de sécurité dans un musée puis secrétaire comptable dans un foyer social. Ces petits jobs m'ont permis d'entrer à l'Auditorium de Dijon en tant que chargée de la comptabilité et du suivit budgétaire (de 2002 à 2006). Après avoir passée 4 années dans cette structure, j'ai décidé de venir m'installer à Lyon. Le milieu culturel m'attirais énormément et ce nouveau départ était pour moi l'occasion de donner une nouvelle impulsion à ma carrière. La mission que j'ai exercée au sein du service comptabilité fournisseur chez Feu Vert SAS à Ecully, m'a permis de démarrer cette nouvelle aventure avec un minimum de stabilité. Pendant ces 18 mois passés chez Feu Vert, j'ai pu me créer un réseau relationnel et réfléchir à l'orientation professionnelle que je souhaitais. Mon désir de rejoindre une structure culturelle c'est confirmé. Les différentes compétences que j'ai acquises, mon organisation et ma motivation me permettent de postuler en tant qu'assistante de production dans le spectacle vivant.



Mes compétences :

Art

Assistante de production

budgets

Budgets prévisionnels

Chargée de production

Culture

Production

Spectacle

Spectacle vivant