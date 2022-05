Sandrine PETEROLFF

19 ans d’expérience, au sein de groupes internationaux, m’ont permis de connaître précisément la fonction commerciale et ses impératifs.



Mon autonomie, ma réactivité, et mes qualités de service auprès de la clientèle étaient des critères primordiaux pour remplir la fonction d’assistante commerciale export ; Ma maîtrise de l’anglais et de l’allemand étant des atouts indispensables pour évoluer dans ce secteur.



Passionnée et fortement impliquée dans des objectifs ambitieux, j’ai pu évoluer vers un poste de responsable d’administration des ventes où j’ai eu pour missions d’établir des budgets prévisionnels, de définir les actions nécessaires à leur réalisation et d’effectuer le suivi régulier de leur mise en application.



Ces différents challenges attestent de ma capacité d’adaptation et m’ont permis de côtoyer des interlocuteurs variés et d’affirmer mon aisance relationnelle.



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Impliquée

Organisée

Pugnace

Résistance au stress