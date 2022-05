Sandrine PEYLE

Mon cursus universitaire (maîtrise de droit privé) et mon expérience professionnelle variée m'ont permis de développer de nombreuses compétences.



Secrétaire juridique pendant plus de sept ans dans des cabinet d’avocats et une étude notariale, j’ai acquis une aisance de frappe, une capacité rédactionnelle.



J’ai, en outre, approfondi mes connaissances juridiques en tant qu’informatrice juriste au Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles. Ma mission consistait à accueillir et informer les personnes de manière individuelle ou à l’occasion de sessions collectives, sur des questions recouvrant des implications juridiques (droit de la famille, droit pénal…)



J'ai également travaillé comme secrétaire commerciale et comme secrétaire comptable.



En outre, j’ai pu effectuer le suivi juridique des dossiers d'une entreprise. A cette occasion, j’ai été en contact régulier avec l’avocat en charge du dossier afin d’étayer les conclusions, d’établir des projets de cession immobilière, et avec l’huissier en charge des dossiers, relativement aux procédures de recouvrement.



Durant ces 10 années d'expérience, j’ai prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et développé mon savoir-faire.



La boit'AZERTY est née en juillet 2014 de la volonté de proposer mes services non pas à une seule entreprise mais à plusieurs, ainsi qu'aux particuliers.



C'est ainsi que je débute ma carrière de secrétaire indépendante.



Le besoin est réel pour les sociétés qui débutent, dont le volume de travail ne justifie pas l'emploi d'un salarié à temps plein ou dont les ressources ne permettent pas de financer un salaire (avec la lourdeur des charges sociales).



Mes compétences :

Rapidité de frappe

Connaissance des procédures juridiques

Adaptabilité

Comptabilité

Pack office

Connaissance des termes juridiques

Relecture / corrections

Transcription audio

Droit de la famille

Droit du travail