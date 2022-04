Georges MAGLIOZZI

Manager Commercial

Manager et Formateur de collaborateur

Développement Commercial Externalisé

Distribution de produit à Economie d'énergie fossile.





Engagements personnel:



Depuis 1996 sous contrat de réserve Opérationnelle auprès de la défense.

1995/97 13° BCA CHAMBRERY chef de section

1997/98 au 8° RIMa Tarascon chef de section

98 en transition au 53° R I Tarascon Officier Adjoint

98/ 99 au 4° RCh à Gap Chef de section

2000/ 2002 au 1° RC GE1 à Carpiagne Officier traitant BOI

2002/2009 au 1°11° RC à Carpiagne Officier adjoint UIR

2009/2014 au 4°Régiment de Dragon à Carpiagne Commandant d'unité

2014 au 1 REC (1°Régiment Etranger de Cavalerie) Officier traitant BOI S3 S32

le Handicap:



J'interviens auprès d'associations engagées dans le traitement de l'handicap afin de permettre l’accès aux loisirs et aux activités nautiques depuis plusieurs années(2008 à aujourd'hui).

Titulaire de la carte professionnelle d'éducateur Motonautique cela me permet de faire naviguer des personnes handicapées de tous types ou simplement à mobilité réduite à bords de jet ski ou d'autre embarcation à moteur.



Secouriste:

Titulaire du brevet de secouriste AFPS AM et DSA.

Responsable Sécurité en compétition de jet ski de 2005 à 2009 sur le circuit france, finale Europe vitesse, endurance et off shore.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Défense

Distribution

Grande distribution

GSA

Management

Manageur

Marketing

Marketing opérationnel

Mécanique

Nautisme

Sport

Vente

Négociation

Gestion de projet

Formation