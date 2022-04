Catherine LOPEZ *

L'humain et la Maison ont toujours été au cœur de mes activités.



Aujourd'hui je crée mon entreprise car j'ai choisi de faire ce qui m'anime :

Aider et accompagner les personnes à" se sentir bien chez soi" et " en soi",

en proposant du conseil en décoration ,de l' harmonisation et de l'équilibrage énergétique des lieux et des personnes.

Chaque projet est personnalisé car je considère chaque être dans son unicité.

Il est essentiel pour moi

d'écouter vos envies ,

de comprendre votre personnalité ,

de ressentir et analyser le potentiel et les caractéristiques du lieu .

de m'adapter à votre budget pour créer le projet qui vous correspond.



La maison c'est notre "refuge, notre " cocon de bien être" , c'est le reflet de nous même.

C'est le lieu où nous exprimons nos émotions ...c'est là que nous sommes le plus vrai, le plus authentique.



Parfois le quotidien nous épuisent et nous avons qu' une envie : se poser.

Où?

La plus part du temps chez soi.

"Etre bien chez soi" permet de bien se reposer, de se ressourcer, de se régénérer pour "être bien en soi".

"Etre bien chez soi "et "être bien en soi" sont complémentaires, pour un meilleur équilibre et harmonie entre vous et votre lieu.



Et vous comment vous sentez vous chez vous?



















Mes compétences :

Développement personnel

Magnétisme

Formation

Merchandising

Décoration

Manager

Agencement d'espace

Communication

Accompagner

Design