Sandrine PICHON

Après plus de vingt années en tant qu'assistante de direction, j'ai changé radicalement d'orientation, puisque je suis devenue conseillère Thermomix, il s'agit de vente directe à domicile et de marketing de réseau. Je suis salariée de l'entreprise Vorwerk depuis deux ans.

Je suis passionnée par le produit que j'utilise depuis 10 ans au quotidien et aussi par les rencontres que je fais chaque jour, tout en partageant ma passion autour du culinaire.