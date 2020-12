Sandrine PICHOT

J'ai développé une double compétences en Statistiques et Informatique décisionnelle avec un goût prononcé pour le travail en équipe et la valorisation des statistiques au travers des échanges que j'ai avec tous les métiers de l'entreprise. Ce sens de l'écoute, du conseil et du partage est pour moi essentiel pour mener à bien mon métier.



Mes compétences :

Statistiques

Actuariat

Contrôle de gestion

Maîtrise d'ouvrage

Base de données

Audit

Management

Marketing

Gestion de projet

Conseil

Formation

Communication