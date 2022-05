Entreprendre, écouter, prospecter, proposer, collaborer, gérer avec rigueur et dynamisme.



Mes compétences :

logiciel visual planning

Visual planning

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta

Sage Accounting Software

Utilisation de Canvas et Sedinblue

Utilisation de BATIGEST devis et Comptabilité

Logiciel GESQUO planning

Newsletter